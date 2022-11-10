雲林地檢署偵辦雲林縣東勢鄉鄉民代表候選人現金買票案件，通知戴姓候選人及可疑樁腳、受賄民眾共17人到案，經訊問後，認為戴男涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押，經法院裁准羈押禁見。

雲林地檢署10日表示，本案戴姓鄉民代表候選人涉嫌於登記參選後，以每票現金1000元的對價，向該選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，9日陸續通知候選人、樁腳、選民到案說明及接受訊問，受賄選民自動繳回現金不法所得1萬元，被告戴嫌涉犯《公職人員選舉罷免法》交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押，經法院裁定羈押禁見，其餘人等則請回。

地檢署呼籲，向有投票權人行賄買票涉犯賄選重罪，賣票收賄亦有刑責，時值選舉期間，本署投入大量人力查察賄選，更將於選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點的警分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦，民眾切勿以身試法。