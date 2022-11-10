家住三民區的85歲陳姓老婦人日前騎著腳踏車外出買米，不過一大早出了門卻到晚上還沒回家，最後她騎到20多公里遠的林園區雙園大橋，被民眾發現通報員警，警方趕緊上橋將人帶回派出所休息，所幸老婦記憶和身體都很不錯，順利連絡上家人，在兒子安全護送下回家。

家住高雄市三民區的陳姓老婦人，這個月初晚間獨自一人在雙園大橋上逗留，不少車呼嘯而過，相當危險，行經過的民眾發現她後，趕緊通報員警，由於現場天色昏暗，警方到場後先將老婦人載回派出所休息，也提供飲水及麵包讓她果腹，詢問老婦人從何而來，才發現老婦人是獨自騎腳踏車，從20多公里遠的三民區騎車到林園區。

所幸陳姓老婦精神及身體狀況都不錯，也可以清楚背出家中電話，讓處理員警不費吹灰之力順利聯繫上家屬。陳婦的兒子也嚇壞了，獲報心急如焚趕到林園派出所，他表示，母親一大早就騎腳踏車出門買米，到晚上都還沒回家，結果竟是迷航到20多公里遠的林園，所幸有機警的民眾和警方即時救援，結束一場驚魂記。