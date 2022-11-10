南部房市競爭激烈，產品、服務、形象缺一不可，清景麟建築團隊為了塑造與眾不同的品牌特色，邀請星宇航空制服設計師林尹培袞替集團下7個事業體設計全新制服系列，並在11月18日舉辦時尚大秀「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」，當晚有品牌形象大使徐若瑄登場，讓南部粉絲們一睹女神迷人風采，還有玖壹壹樂團開唱炒熱全場氣氛，活動免費入場吸引民眾參加。

2022年末高雄最高規格的時尚音樂盛會「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」即將於11月18日在小港森林公園舉辦，特別邀請知名設計師林尹培袞操刀全新制服設計，由凱渥名模群呈現時尚大秀，當天活動更安排多達400架無人機展演開場。

並邀請品牌形象大使亞洲巨星徐若瑄登台互動、饒舌樂團玖壹壹熱力開唱，一連多首精彩拿手歌曲，High翻小港，並以長達300秒的絢麗煙火秀完美謝幕，讓高雄民眾體驗一場融合創新數位、時尚美學與流行音樂的精采盛會。

清景麟建築團隊表示，即日起至11/13(日)前，只要分享清景麟建築團隊粉絲團活動貼文，即可參與抽獎，將抽出7名幸運粉絲攜伴一名入座VIP席。(記者張雅雲/高雄報導)