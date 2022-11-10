桃園航空城徵收範圍居民陸續搬離，近來有民眾反映，家中長輩是搬遷戶，申請人口搬遷補助因複估未過最終未領得，但長輩往生後，細看遺產稅發現課稅項目竟列出該筆補償金，令人傻眼。對此，桃市府地政局回應，補償資料公告時同步提供國稅局，若民眾申請複估，課稅時間與複估結果公告前恐有時間差。國稅局則說，若有疑義可提出更正申請。

市議員徐其萬日前接獲民眾陳情，家中搬遷戶長輩往生，當初申請人口搬遷補助複估未通過，沒領該筆補助金，國稅局以先前市府提供的查估資料向家屬課徵遺產稅，家屬發現後傻眼說「沒領這筆錢，怎會課稅？」徐其萬也直呼，這什麼政府？一般民眾繳稅沒觀察這麼仔細，還要民眾自己發現，應主動告知才對。

徐其萬提到，所幸尚能申請更正遺產清冊，他協助備妥申請資料寄給國稅局，待與市府確認後將辦退稅。徐其萬說，複估案件非常多，許多民眾都已領到相關補助，雖這屬於少數個案，仍盼相關單位加強溝通，別再出現烏龍情況，否則民眾又要多走行政程序，相當擾民。

對此，地政局說明，公告地上物補償資料時會提供給國稅局，由國稅局依相關法令辦理稅務徵免，若民眾有申請複估，將於複估結果公告後，同步給國稅局更新的資料，另若課徵遺產稅的時間在複估結果公告前，則會有資料時間差。

地政局強調，民眾若對個案有疑義，可再向國稅局提出，地政局與國稅局都有保持聯繫，會積極協助保障民眾權益。

北區國稅局桃園分局則表示，計算遺產稅前會先向市府調閱相關資料並納入課稅項目，若民眾對於課稅核定內容有疑義或需更正之處，可向國稅局提出申請審核更正遺產清冊。