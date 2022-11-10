嘉義市首座「KANO遊客中心」今正式啟用，出席啟用儀式來賓對空拍機揮手，留下歷史鏡頭。（呂妍庭攝）

嘉義市首座「KANO遊客中心」今正式啟用，嘉義市長黃敏惠等來賓享受店家特色產品。（呂妍庭攝）

「KANO遊客中心」有許多特色伴手禮，包括知名林聰明砂鍋魚頭周邊商品。（呂妍庭攝）

嘉義市首座「KANO遊客中心」今正式啟用，嘉義市長黃敏惠與表演團體合影。（呂妍庭攝）

歷時1年籌備、興建，斥資1000萬元打造的嘉義市首座「KANO遊客中心」今正式啟用，58坪空間包括25坪商業空間及22坪遊客服務空間、公厠，啟用儀式上，嘉義市長黃敏惠說，嘉市第一座遊客中心鄰近百年嘉義公園、市立棒球場、KANO園區等特色景點，雖然不大，但五臟俱全，就像嘉義市的櫥窗，像一隻蝴蝶展示最美麗的姿態和地方生活，尤其遊客中心連結在地許多伴手禮業者的商品，民眾在這裡就可以買到在地好品。

今黃敏惠與經營團隊、伴手禮業者及各界貴賓，共同為「KANO遊客中心」剪綵啟用，黃敏惠說，「KANO遊客中心」交通部觀光局補助540萬元，地方自籌460萬元，是嘉市首座遊客中心，整座建築融合嘉義市木都意象，簡潔俐落的線條造型設計，宛若一隻展翅的蝴蝶，象徵嘉義市觀光發展蓄勢待發，即將進入新的篇章，且遊客中心不僅有旅遊諮詢功能，還結合「食宿遊購行」，是呈現嘉義市好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗。

黃敏惠進一步表示，雖受疫情影響，市府仍積極拼觀光，加碼國旅補助，連續3年累計達1.05億元，並拓展多元活動類型，包含光織影舞、2021台灣設計展、購物節、「開嘉」實戰市集及暗光鳥紀等，不僅成功提升住宿率，更有效地帶動觀光消費。近來嘉義市各種特色風格小店，也大大吸引外地年輕人來嘉朝聖，形成一股新興的旅遊風潮。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽說，「KANO遊客中心」是嘉義市官方公辦第一座遊客中心，是觀光局大阿里山聯盟、大草嶺觀光圈及235區域觀光圈3大觀光圈其中一處，尤其嘉義市是阿里山的入口，遊客在KANO遊客中心取得相關資訊，再從市區往上到阿里山等其他觀光圈，預期會有前導作用，加上位置緊鄰嘉義公園等知名景點，還得到嘉義縣市伴手禮， 對嘉市的觀光旅遊有正面提升作用。

經營團隊「對了出發股份有限公司」執行長葉欣芝表示，市府團隊早在工程設計階段即辦理招商說明會，讓業者能及早評估進駐可能性，讓設計更符合市場需求與民眾期待，目前包含里響咖啡、嘉義市農會、好瓜造智慧農場、東發養蜂場蜂蜜、奮起福米餅、林聰明砂鍋魚頭、精忠社區、紅瓦厝社區及大溪社區等在地特色伴手禮已上架，讓遊客一次購足，且開幕起至12月10日止，凡來店消費就可抽大獎等優惠。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則說，過去4年嘉義市觀光客門庭若市，知名伴手禮更是一件難求，今看到首座遊客中心正式啟用，無論如何一定要到場支持相挺，見證這歷史性的一刻。