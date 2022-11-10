台灣大賽昨（9）日進行第4戰，中信兄弟最終以3比2擊退樂天桃猿，順利在自家洲際球場封王，也是連續2年以橫掃之姿拿下總冠軍。只不過昨日比賽才剛開始，有位女球迷就在首局樂天桃猿結束進攻後在座位上昏迷，送醫搶救之後仍宣告不治。

賽前握有3勝0敗絕對領先優勢的中信兄弟，首局靠著第2棒江坤宇的安打先馳得點，樂天桃猿雖以廖健富陽春全壘打追平比分，但中信兄弟馬上要回領先，6局再藉由樂天桃猿守備失誤添加保險分，隨後也證明這分非常重要，樂天桃猿在8局上掀起攻勢，一度攻佔滿壘，但只靠著陳晨威游擊滾地球得到1分，最終無法完成比數逆轉，以2比3不敵中信兄弟，也難堪以橫掃之姿丟掉總冠軍。

中信兄弟沉浸奪冠的喜悅沒有多久，今日卻傳出了憾事，有位女球迷在1局攻守交換之際，在座位上呈現昏迷現象，儘管送醫搶救仍回天乏術，根據現場主播場中提到，這位女球迷疑似是發生腦中風情況。

兄弟應援團長小白也在個人IG證實消息，「聽到消息還是覺得遺憾，大家要隨時注意自己的身體狀況。」