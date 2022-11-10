國民黨新北市黨部主委黃志雄。（國民黨新北市黨部提供）

新北市長選舉選前之夜場地藍綠持續交火，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室10日舉行記者會質疑為何新北市長侯友宜陣營可「借板一送區運路」，呼籲侯市府講清楚、說明白；國民黨新北市黨部主委黃志雄今說，板一廣場場地是「中國國民黨新北市委員會」具名於5月23日申請，周邊道路是安全計畫內含的疏散範圍，路權申請依法於10月25日申請，全部合法。

林辦發言人李晏榕表示，林辦今年9月19日發函板橋區公所工務科，盼申請11月24日到25日借用板橋區「公館街、區運路（新站路到海山路段）」路權，9月22日收到區公所回覆申請末依規定的前 7 至 30 日內申辦不核准。

10月25日，競辦同仁一早七點多就到板橋區公所排隊、第一個進去遞公文申請區運路11月24日至26日間路權，當日也留有蓋上區公所總收文章的簽收回執聯，11 月3日區公所回文，因板橋第一運動場前廣場已有聯合晚會，考量人潮進出動線及疏散計畫「歉難同意申請」。

林辦政策中心執行長王義川說，公所一直等到競辦在11月7日提出疑問，隔天才收到「不能辦」的通知，時序上明明就是林佳龍競辦第一個申請，「這段時間到底是誰申請？會勘的參與人員做了什麼決定？又為什麼核准？為什麼不是核准林佳龍競選辦公室？」

王義川指出，林佳龍陣營和侯陣營辦理活動間不僅有深丘福德宮隔開，就連疏散路線也完全不同，而且全部都是開放空間，有什麼困難，不管動線如何，大家都可以好好商量，「用這種壓霸的手法，只會讓大家心情很不好，選舉是很快的事情，今天也提出疏散方案，請侯市府好好說明」。

林辦發言人何博文說，今年 8 月 17 日侯友宜才獲國民黨提名，今年5月能借板一前廣場「是哪個幽靈團隊幫侯友宜申請？」。

林辦發言人李坤城表示，侯市府不敢出借區運路最大的問題，是不希望當兩方在辦活動時被發現「勢均力敵、旗鼓相當」，侯市府如果怕輸給林佳龍，可以去動員，李坤城也舉嘉義市的選前之夜，雙方陣營都隔著噴水池舉辦活動。

國民黨新北市黨部主委黃志雄今說，板一廣場場地是「中國國民黨新北市委員會」具名於5月23日申請，周邊道路是安全計畫內含的疏散範圍，路權申請依法於10月25日申請，全部合法。

黃志雄說，民進黨執意於申請疏散道路範圍內申請集會遊行，懷疑民進黨意圖製造選舉衝突，造成社會對立，使群眾陷於不安全，實不可取。

黃志雄說，何博文身為民進黨新北市黨部主委，卻疏於關注新北市各項重要場地活動申請日期，再加上林佳龍7月份才決定選新北市，也難怪全黨上下在5月份根本沒有考慮到相關問題，錯過場地申請的黃金期。現在比別人慢申請，竟想透過施壓造謠的方式，甚至不斷為難區公所，種種行徑令人唾棄，到底是誰鴨霸？