前大湖警分局偵查隊長陳增煌，去年退休後轉換跑道成為全職草莓農，全力推廣栽種無毒草莓，利用光合菌等技術來栽種完全不用農藥的草莓，陳增煌在任警職時，就以服務家鄉鄉親為已任，並無償擔任鄰里間的法律顧問，替鄉親們解決眾多法律疑問，今年，陳增煌更上一層樓，參選大湖鄉代表選舉，期望能透過代表會公職，服務更多鄉親。

陳增煌擔任警職期間，多在苗栗縣警局，後期更出任老家大湖警分局偵查隊長，直到去年退休。陳增煌退休後持續協助提供鄰里鄉親法律諮詢，解決許多鄉親法律疑難，退休以來已協助處理相關案件超過20件。

年前，1名大湖鄉親神色緊張地拿著國稅局裁罰書，向陳增煌求助該該如何處理，經了解裁罰內容後得悉，是因這名鄉親在2019年應課稅未依法申報，所以裁罰30萬6千元，陳增煌進一步了解這名鄉親因是低收入戶，因受捐助而有收入，也因不懂稅務法令而未曾報稅，才遭國稅局開罰。

由於這名鄉親的家中多人都有身心方面障礙，家境困苦，本人的工作也不穩定，收入有限，就算是連做10年都難清繳這項罰鍰。陳增煌主動幫鄉親搜集證據並撰寫陳情書，為他提出救濟程序，歷經8個月時間，終於在日前傳來好消息，國稅局變更裁罰為11萬元，另外，鄉親還可退稅25萬元，除減免罰款，又可獲退稅，兩相加減下還可多獲14萬餘元，讓鄉親喜出望外。