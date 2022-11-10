德國總理蕭茲上週率領大批商界領袖訪問中國，沒想到蕭茲前腳剛走，德國馬上就有小動作。中國賽微電子今日正式公告，旗下子公司瑞典Silex原計劃收購德國晶片廠Elmos一案，因遭到德國政府禁止，無法繼續交易。此外，中國企業對德國另一家半導體公司ERS Electronic的投資案也被阻止。

綜合外媒報導，中國賽微電子公告，已收到德國聯邦經濟事務與氣候行動部的正式決定文件，禁止瑞典Silex收購德國Elmos公司位在多特蒙德的汽車晶片生產線相關資產（德國FAB5），原本應接近尾聲的收購交易將無法繼續。

路透社先前報導，德國晶片製造商Elmos於當地時間7日證實，在德國政府出手攔阻下，其出售旗下車用晶片廠給中資企業的交易，恐將告吹。

消息人士透露，除了上述交易案生變，德國政府也擋下中方投資位於巴伐利亞州的半導體公司ERS Electronic，認為這些投資讓人擔憂國家安全，以及敏感技術恐流向中國。

經濟部長哈柏克(Robert Habeck)說，我們必須密切關注企業收購案，尤其當技術流向非歐盟國家的買家時，特別在半導體領域方面，保護德國和歐洲的技術與經濟主權十分重要。

外媒無法聯繫到Elmos公司取得評論。一名中國外交部發言人則回應，北京政府希望對中國投資提供公平、開放的環境。