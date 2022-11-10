華視多次播出新聞疏失調查案，監委賴鼎銘、葉宜津、林郁容調查後，提出調查報告，稱監院教文委員會審查通過，對於華視定位不明糾正文化部，並確認無外力及刑事不法情事。

監委指出，華視新聞台於111年4月20日至5月13日播出新聞時，共出現7次錯誤：插播式字幕播出戰爭及防災、天然災害及極端氣候資訊、將行政院長職銜誤植為總統、美國職棒誤植隊徽、誤植上海確診人數、將總統姓名誤植為蔡EE、將「前」副總統誤植為「美」副總統。

監委表示，經調查局查證後，未發現有外力介入情形；台北地檢署查無刑事不法，予以簽結。第一次錯誤播出新北市有戰爭或天災的快訊文字，經新北市政府證實確屬其商請華視預錄演習情境腳本；文化部宜督促公視基金會加強監督，避免再有類似錯誤。

監委指出，文化部5月25日調查報告指華視內控機制出現問題，已請華視辦理包括「建立符合業務實際需求之組織編制及人事制度」；「提升人力需求以及人員專業品質，教育訓練需無時無刻進行」；「新聞SOP設計，須與工作人員權責相符」；「對老舊設備進行盤點汰換」。文化部與公視基金會宜持續善盡監管及協助華視的責任。

監委強調，通傳會已依法裁罰華視或要求檢討改進，後續應檢視華視新聞是否落實內控機制與編審SOP，並列為評鑑及換照之審查事項，督促華視確實積極改善，且亦宜以華視為鑑，要求其他電視業者新聞台引以為戒，檢視內控機制與編審SOP，避免出現與華視類似之錯誤。

監委提及，華視定位不明問題原地踏步，提案糾正文化部；華視既為強化自律內控機制，而設置公評人，自應發揮其應有功能，如公評人建議有值得參採處，華視應予正視，如認有與現況不符或誤解處，華視宜與公評人溝通或澄清，以免形同各說各話。

監委認為，華視應明賞罰並落實淘汰機制，諮詢專家提及華視工會是華視經營上需面對之問題，且華視要淘汰不適任員工亦不容易，藉由本次華視新聞接連出錯之契機，將歷次錯誤關鍵列出明訂於規則中，依規則，明賞罰徹底執行，甚至連續出錯將予以開除，除可收警惕之效，亦可落實淘汰機制。