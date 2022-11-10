台南市地政局在轄內11個地政事務所設置智慧地政謄本販賣機，需使用自然人憑證申領，為擴大服務範圍，自本月14日起，與柳營、後壁、西港、七股區之區公所以及財政稅務局新化分局5處跨機關合作，並新增健保卡驗證功能，只要手持健保卡，即可DIY申領地籍謄本或補發稅單。

地政局表示，去年10月開始設置謄本販賣機，有感於自然人憑證不夠親民，這次升級功能，新增以健保卡驗證方式，改善以往僅能以自然人憑證驗證之服務限制；另外，謄本販賣機所核發之地籍謄本樣式，全面修改為與地政事務所臨櫃相同有防偽樣式之印刷紙列印，提昇民眾、銀行及相關單位等接受度。

地政局長陳淑美表示，申辦地籍資料的管道多元，除地所臨櫃申請、區公所提供之小而能工作站服務以外，台南創全國之先設置「智慧地政-謄本販賣機」結盟「稅務服務」，藉由DIY申領地籍謄本或補發稅單，省去臨櫃申領排隊時間。

陳淑美表示，3年前已與區公所跨機關合作，推出「遍地好鄰—臺南市區公所小而能地政工作站」，至今已有35個區公所設置，除了南區及佳里區公所外，皆提供申請核發土地謄本等6項服務。

目前台南市區公所小而能地政工作站提供申請第一、第二類土地及建物登記電子謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖謄本、地價謄本、登記異動索引謄本以及建物門牌查詢等六項服務，自開辦已來從每年核發8666筆、325棟數，現今服務數量已翻倍成長。

地政局也提醒，內政部數位櫃台今年1月5日起新增「第二類人工登記簿謄本」申請服務，透過自然人憑證即可線上申請，歡迎民眾多加利用。