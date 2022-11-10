韓國首屈一指的國家級智庫KDI（韓國開發研究所）於10日建議，韓國貨幣緊縮的腳步應該不要太快，否則會有經濟衰退的風險。同時，也下修當地經濟成長預估。

根據KDI最新出爐的半年經濟展望報告，為了不讓韓國通膨大漲失控，了解當地貨幣政策須暫時維持緊縮的做法。不過，若升息升的太快太急，經濟成長或將踩煞車，搞不好還會衰退。韓國的情況不同，要升息的話慢慢升就好，不要學歐美那樣暴力大升。

KDI預估韓國GDP，明年應不會有特別表現空間，可能還會降至1.8%，低於修正後估值約2%，更比6個月前預估的2.3%大幅向下調整。至於今年，也是從先前2.8%降至2.7%。而韓國通膨方面，2022年與2023年預測值，將分別從4.2%與2.2%，上修至5.1%與3.2%。

有韓國政府官員搖籃之稱的KDI，不少財經大官都是從這個智庫挑選出來的。因專長是研究總體經濟，故韓國經濟政策也沒少受到已有半百歷史的KDI所影響。