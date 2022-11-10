廣慈停車場路面地磚碰撞聲擾鄰 民怨：快幻聽

台北市社宅再度出包！台北市議員戴錫欽接獲民眾陳情，稱車輛行經信義區的廣慈社宅E區停車場，路面地磚不平整，總發出聲響擾民，周邊民眾不時半夜被吵醒，甚至出現幻聽現象。都發局回應，造成民眾不便很抱歉，廠商已經進場維修，將改為柏油材質，預計一周內改善完成。

台北市長柯文哲日前才出席廣慈社宅入厝趴活動，戴錫欽卻馬上揪出廣慈社宅缺失，有民眾投訴指，車輛行經廣慈社宅E區停車場，路面地磚不時發出「咕嚕咕嚕」聲響，導致周邊民眾不時半夜被吵醒，民眾抱怨甚至出現幻聽現象。

戴錫欽調查後發現，擾鄰聲音是因為日前連續幾天下雨，雨水沖刷地磚下方的沙土，致使地磚間鬆脫不平整，導致車輛行經時發出聲音。

戴錫欽說，該路面由「混凝土地磚」鋪設，為「廣慈Ab標統包工程」之施作項目，總預算近45億，目前尚未驗收。他批評，該道路的施工品質如同「豆腐渣工程」，更離譜的是，市府還在10月底時派員修繕，但沒想到過幾天，同樣的擾鄰聲音又再次發生。

戴錫欽更質疑，前幾天台北市天氣除偶有雨外，並無豪雨與強降雨，試問「地磚下沙土怎會被沖刷，要求市府應盡速派員了解改善，並在提改善方案前，應了解該路段的工程規劃及路面材質選擇，是否合乎實際需求，以及通盤調查廣慈社宅啟用迄今所引起的民怨，並參酌地方民意，儘速提出改善方案。

都發局住宅工程科正工程司何家偉指出，確實有接獲周邊住戶投訴，目前仍在驗收程序，發現缺失隨即要求改善。由於雨水沖走泥沙後，車子行經時發出「鏗鏗鏘鏘」的聲音，10月底廠商已修理過一次，但在10月28日又下雨，雨水再度帶走泥沙，而廠商其實也受不了一直入場維修，因此討論後決定重新更換地面材質，未來不再使用沙子，將移除磚頭並改鋪柏油，成本由廠商自行吸收。

何家偉說，按照規定廠商有30天改善期，日前持續下雨，廠商無法進場處理，9日天氣已放晴，這2天廠商已進場修理，預計1周內改善完成，造成民眾不便很抱歉。