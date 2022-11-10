檢方在2人七期豪宅住處起出1座「小金庫」，查扣不法所得現金5千餘萬及名車名錶等（台中地檢署提供／張妍溱台中傳真）

選舉期間，台中地檢署執行「斷水流」專案，指揮警方破獲以徐、張姓夫妻檔的網路博弈、洗錢犯罪集團，2人穿金戴銀住豪宅、生活豪奢，檢警查出該犯罪集團不法所得約上億元，並在2人七期豪宅住處起出1座「小金庫」，查扣不法所得現金5千餘萬及名車名錶等，不排除涉及選舉賭盤，經檢方聲押獲准，另查獲55人分別以3萬至10萬元不等之金額交保。

台中地檢署檢察官張富鈞指揮北中南警力，一同破獲44歲徐姓男子與、45歲張姓女子的不法犯罪集團

，檢警共搜索8處賭博機房、水房，拘提逮捕共57人。

台中地檢署指出，該夫妻檔涉嫌經營地下網路博弈，包括百家樂、撲克牌..等博弈遊戲，另外洗錢犯罪集團，初估該集團1年不法獲利高達170億4543萬餘元，專案小組持續向上溯源追查該博弈集團幕後首腦及不法所得流向。

台中地檢署當場查扣不法所得現金5千餘萬，保時捷、賓士G63等名車4 部，勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只，HERMES、PRADA、CHANEL 等名牌包77只等不法所得；另法院裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶及車輛，估計約2億餘元。