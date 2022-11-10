凌濤斥民進黨標準錯亂。(蔡依珍攝)

凌濤說，以蘇跟鄭標準，民進黨「北三都」要完全退選、請辭。(蔡依珍攝)

凌濤說，按陳時中的標準，鄭運鵬是不是應該請辭立委和退選？(蔡依珍攝)

國民黨台北市長候選人蔣萬安展現負責態度請辭立委，遭對手陳時中酸功能不彰，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人凌濤10日表示：「功能最不彰的立委就是鄭運鵬！」直指蔣萬安前5會期都KO鄭運鵬，且第6會期出席全勤，鄭運鵬全都掛零，地方選服也找嘸人，才是真正的功能不彰，應該跟進請辭甚至退選。

「民進黨不要標準錯亂！」凌濤表示，被評鑑為優良立委的蔣萬安，選前16天請辭立委，展現對台北市負責任的態度，更顯示破釜沉舟一定要贏的決心，希望未來能帶領台北市發展，對手陳時中卻說蔣萬安在立法院的功能不強、功能不彰，他對蔣萬安辭不辭立委沒感覺，「以陳時中的標準，功能最不彰的立委就是鄭運鵬！」

凌濤說，從公督盟發布的資料，蔣萬安在立法院無論出席、提案都被評為優良立委，在立法院前5個會期，蔣萬安自己的提案和共同提案，全部KO（擊倒）鄭運鵬，本屆第6會期前2周蔣萬安出席全勤，鄭運鵬則是出席掛零，連鄭運鵬都坦言因為確診跟選舉關係質詢不足，自己都承認在立院功能不彰，雙方差距高下立見，按陳時中的標準，鄭運鵬是不是應該請辭立委和退選？

凌濤諷刺，就算不是選舉期間，鄭運鵬也因為對地方毫無貢獻，選區服務找不到人，不關心美福倉儲大火等，也達到陳時中所說的該請辭標準，「民進黨北桃兩位候選人的關係真差！」

凌濤也以閣揆蘇貞昌、桃園市長鄭文燦的話來比喻，2人連日稱張善政當行政院長的時候對桃園沒貢獻，同樣標準，陳時中擔任中央流行疫情中心指揮官時稱「萬華是（防疫）破口」，傷害台北人，導致自己至今在台北仇恨值居高不下，民進黨新北市長候選人林佳龍推海水採礦MOU，也是對新北毫無貢獻，以蘇跟鄭標準，民進黨「北三都」要完全退選、請辭，可見民進黨的標準非常錯亂，喊話鄭運鵬趕快跟進蔣萬安辭職。