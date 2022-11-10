受到疫情衝擊，悶了許久的廣告業及攝影業績回來了！根據經濟部統計處最新2022年第三季「專業技術服務業」調查，廣告業整季繳出386億元，3年中最好。攝影業23億元，年成長逼近5成，雖未完全回復到疫情前的2019年水準，但受惠疫情減緩各項活動熱絡，逐步恢復。

整個「專業技術服務業」第三季營業額為876億元，歷年同季新高，其中的攝影業營業額23億，比去年同季大增47％，是這個業別中成長最高者。其次管理顧問業年增23.2％，專門設計業198億元，高出16.6％。最後廣告業及市場研究業繳出386億，小增3.6％。

對比疫情前的2019年，廣告業該年第三季營業額是411億，今年386億，仍未恢復到當時水準，不過已經是2020年以來，3年中最高，顯示隨著疫情放緩，商業活動熱絡有回溫跡象。同樣的，設計業年增16％，一甩去年陰霾，也高過該年的182億。攝影業23億，有接近疫前的25億跡象。

統計處表示，廣告業是因房地產、食品飲料等廣告下單量增加所致。設計業成長，受惠住宅、營業用的室內裝修及展覽活動設計承攬業務增加。攝影業同樣因疫情減緩，室內、戶外海報影像輸出需求回溫，加上結婚對數增加，推升了婚紗攝影業績，另有上年同季比較基數較低關係。