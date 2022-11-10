台北市選委會今正式公布台北市長候選人名單，並依選罷法規定公告後翌日即進入競選活動期間，因此明日起市長候選人競選活動時間自上午7時起至下午10時止，不得超時；另今年的投開票所較2018九合一選舉增加了192處，總數達1755處，為歷屆最高。

2018年九合一選舉邊投邊開亂象，中選會全面檢討投開票所數量以及4點截止投票相關定義，台北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，從2018後的選舉皆有微幅調升投開票所處，且投開票所設立標準從每投開票所1500選舉人數降至每處以1200選舉人數為原則，直至此屆選舉，投開票所已來到1755處，為歷屆最高。

另針對競選活動期間，選罷法規範每日競選活動時間自上午7時起至下午10時止；以及政府機關不得以機關名義動用政府預算，從事與競選宣傳有關活動；媒體應以公正、公平原則從事選舉相關議題新聞報導、廣告宣傳，並於廣告中載明刊登者姓名；其為法人或團體時，並應載明法人或團體的名稱及其代表人姓名。

候選人或政黨印發宣傳品應親自簽名；宣傳品的張貼，限於候選人競選辦事處、政黨辦事處及宣傳車輛；除經直轄市、縣(市)政府公告供候選人或政黨使用的地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關(構)、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

余淑𡝮表示，投票當天下午四點截止投票相關規範，以往是由警衛於截止時間時，舉排在隊伍末端進行管控，後續入場民眾不得再排隊投票，此屆各投開派所會加派一名人力，擔任舉牌手，而警衛則會在現場維持隊伍秩序，以利投開票順利進行。

根據選罷法規範，第8屆市長選舉候選人名單於11月10日公告，第14屆市議員選舉候選人名單於11月15日公告，第14屆里長選舉候選人名單於11月20日公告，候選人名單公告後翌日即進入競選活動期間：直轄市長自11月11日至11月25日止共15天，直轄市議員自11月16日至11月25日止共10天，里長 自11月21日至11月25日止共5天。

台北市選委會公佈市長候選人，依號次分別為，（1）張家豪 （2）王文娟 （3）鄭匡宇 （4）黃聖峰（5）童文薰 （6）蔣萬安 （7）蘇煥智 （8）黃珊珊（9）施奉先 （10）唐新民 （11）謝立康 （12）陳時中。