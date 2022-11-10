台北市商圈指標西門商圈見復甦跡象，鄰西門捷運站的「亞洲大樓」1樓名店「成都楊桃冰」店面10日法院三拍，結果合庫資產以總價8,502萬元、溢價約5％標走，每坪單價475萬元創下五年多來台北樓店新高單價。

由法院筆錄顯示，已擁有50多年歷史的「成都楊桃冰」由6位鄭家人經營，由於該店面屋主鄭姓家族共19位共有人因分產聲請變價拍賣分割遺產，該店9月底已結束營業並遷址，而該店面在今年6月以總價1.26億元一拍、今年10月以總價1.01億元二拍，均流標收場，不過10日以底價8,097萬元三拍，由合庫資產管理公司以加價約405萬元一標標走。

值得注意的是，這間鄰近西門捷運站出口、面積約17.9坪的小型店面，換算單價高達每坪475萬元，這個成交單價創下了近五年多來台北大樓店面新高。

過往景氣熱絡時，台北市店面單價突破300萬的交易一年多達20、30件，在觀光衰退和疫情衝擊下，三年來已無單價300萬以上的樓店面交易，近年也僅信義、大安、中山、士林等區最高單價突破每坪250萬元，實價登錄顯示，台北市樓店成交單價超過每坪300萬元交易，已需回溯至2019年；超過每坪400萬元，更需回溯至2017年。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，疫情解封使觀光市場谷底回溫，投資人應看中該店面鄰捷運站的優勢出手，不過目前西門商圈特別是距捷運站較遠的地段，店面空置率仍高，能否視為商圈景氣回溫仍待觀察。該店面與租客簽有每月24.5萬元的租金，若未來得標者能租至此行情，以得標價計算，租金收益率可達3.4％。

信義房屋不企研室專案經理曾敬德表示，西門町先在處於谷底復甦階段，加上升息與店面產品向銀行貸款的資金成本較高，都會影響店面行情，不過該店面畢竟是國際觀光商圈的熱門路段，因此還是吸引投資機構進場投標。