新竹市長選戰，國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹及民眾黨候選人高虹安3人角逐。曾斷言高虹安會當選的前民進黨立委沈富雄如今卻認為，11月26日，新竹市投票率很可能相對比較低，因為不知道要投誰。

沈富雄今(10日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，11月26日，全國的投票率，如果新竹市相對比較低，是非常有可能的，因為不知道要投誰，投誰恐怕會後悔，而且投誰恐怕會跟原則相違背，沈富雄甚至說，不知道他們到底在幹嘛。

主持人問沈富雄，在高虹安還沒出現「助理門」之前，你應該篤定高虹安會贏？沈富雄回說「對」。

沈富雄指出，選戰前半段，高虹安的問題，包括資策會或她到辛辛那提大學進修等這些事，可能對她比較苛一點。至於錢進來的部分，是不是有不合法的部分，若不合法，事情就大條了，但即使是合法，那就跟法無關，比如她不是窮小孩，為何要斤斤計較這種小錢。

沈富雄甚至認為，如果他來替林耕仁操盤，也許很難，因為差距太大了，但不是沒有希望，甚至可以變成坐二望一，即使最後票開出來，沒有辦法變成第一 名，但是不難看。不過他覺得，林耕仁背後操盤的這些元老級要通通退場，接著林耕仁要針對為什麼會轉彎這件事說實話，因為陷入困境時，老實是最有利的牌，會讓大家感動。