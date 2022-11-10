環球晶(6488)今舉行業績發表會，環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶的護城河有二，其一為產品組合完整，應用領域廣。其次為財務結構健康。環球晶3Q毛利率連6季正成長，第三季的毛利率來到43.7%。環球晶在德州興建的12吋晶圓廠，預計在12月進行動工，2024年送樣，2025年小量出貨。

在產品面，環球晶產品有6吋小尺寸矽晶圓，8吋及12吋矽晶圓，因應短期經濟逆風，環球晶提供長約客戶彈性，調整產品組合，目前客戶長約並無改變。而在財務面，徐秀蘭指出，公司現金部位高，至3Q底，現金達836億元新台幣，淨現金至3Q底為504億元（扣除流動負債）；而資金成本相當有競爭力，貸款利率低。環球晶銀行融資額度目前僅用了14%。另今年前9月有4億元的利息淨收入，資金管理具有優勢。

環球晶第三季的負債比68%中，有24%是預收貨款，而16%是屬於海外ECB約10億美元，其利率為-0.25%。而流動比和速動比都在300%以上，財務結構非常健康。9月底預收貨款382億元。

環球晶第3季受惠8吋及12吋矽晶圓市場需求強勁，環球晶第3季營收達180.53億元，季增2.9%，創新高。累計前3季營收518.99億元，年增14.4%，毛利率43.3%，較去年同期揚升6.3個百分點，稅後淨利95.73億元，年減1.8%，每股純益22元。

徐秀蘭指出，2023年產品平均售價可望揚升，儘管生產成本增加，將力求毛利率維持穩定。匯率和能源成本高以及擴產所產生的折舊攤提是變數。