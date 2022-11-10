不少店家都會在結帳區設置愛心零錢箱，民眾在找錢時能順手捐出小額愛心，幫助有需要的弱勢族群。不過日前卻有網友目擊，某間超商的捐款箱裡，居然有厚厚一疊千元紙鈔，目測價值破萬元，讓他覺得好感動。沒想到照片曝光後，許多人認為，捐款箱出現這種超大金額，無非是有人喝醉酒誤投，或是店家換零錢所致。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》曬出一張照片，便利商店的愛心零錢捐款箱裡，被放了一疊厚厚的千元紙鈔，粗估至少價值超過一萬元。雖然不曉得究竟是誰如此慷慨，但原PO看了好感動，直說：「肥宅我替這個社會謝謝你」。

貼文曝光後，引來網友回應，「我朋友以前喝醉會這樣幹」、「他只是不想給老婆而已」、「那是詐騙求心安的」、「不是喝醉，就是賭博贏錢」、「讚喔，目測2至3萬有喔」、「這個有可能，我喝醉就做過」。

另外，有不少網友說，「裡面零錢太多會被換成千鈔，不是客戶丟的啦」、「有些是店員換零錢」、「這是超商換錢吧，有時太多零錢會換掉」；過來人透露，一般超商主管清點愛心捐款箱時，「金額輸入後，才會有換零錢的動作，還會請一位客人見證金額是否有誤」。也有人看完其他網友回覆後，笑說：「把我的眼淚還來」。