苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部，針對徐定禎競總指控惡意阻礙發放文宣一事，10日下午由競總執行長徐廷琮作出回應，指稱徐定禎陣營所發送的是屬不實文宣，並非如徐定禎所稱有簽名就不是黑函，徐定禎陣營的文宣內容所指涉的殺人、白手套和坤輿事件，都並非事實，更何況是有關於坤輿案，全苗栗縣民都知道，鍾東錦從頭反對到底，只有徐定禎陣營裝傻、裝瞎，因此，鍾東錦競總透過律師團提出妨礙名譽以及意圖使人不當選等告訴，期望透過司法端正選風，也呼籲鄉親不要成為民進黨抹黑對手、殘害苗栗的幫兇。