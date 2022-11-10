北市一名吳姓男大生與女友花花（化名）常以「BDSM」之關係增加性愛情趣，去年6月花花不滿男友劈腿，提出分手卻遭二度痛毆，吳男第一次以衣架暴打女友，第二次更是將女友左手以「擰毛巾」式般扭到骨折。吳男辯稱是僅是兩人情趣，「女友曾說如果不乖就要打，就要教」，法官勘驗花花傷勢不採信其說詞，依2個傷害罪各判處有期徒刑4月、8月，後者不可易科罰金。

據判決書指出，花花自去年4月至同年8月19日間與吳姓男友同居，去年6月16日下午某時許，花花因不滿男友與其他異性交往因而發生口角爭執，吳男趁花花欲離開之際，以徒手或衣架抽打之方式，接續朝花花臉部及腿部毆打，並掐住其脖子，致其受有下嘴唇瘀青、頸部紅腫、腿部瘀、挫傷等傷害。花花被打後有跟好友求助，並將身上的傷勢拍下來留存。

吳男又於同年8月19日中午12時30分前某時，以徒手抓住花花左手，以「擰毛巾」般反折，致其受有左側肱骨幹螺旋性粉碎性閉鎖性骨折、位移2.6公分之傷害。

吳男出庭時坦承有毆打女友之事實，但矢口否認有何傷害犯行，辯稱僅是與女友間之情趣，兩人間存有「BDSM」之情趣關係，之前女友就有表示說如果她不乖的話就要打，就要教，當天女友跟他吵架後說要分手離開家，這樣不乖，所以才會打她。

法官勘驗兩人對話紀錄，花花曾稱：「可是你感覺興致勃勃…」、「我成功激發你了」、「我屁股又開始有你的印記了」、「主人求你打死我」、「我是你的玩具」、「渴望被你凌虐…」等語，足見兩人間確有「BDSM」之親密關係或互動模式。花花表示，她很清楚吵架跟情趣是不一樣的，SM是跟性或親密行為相關時才會做的小情趣，平常生活中不會有SM之行為。法官認為只有在雙方感情融洽或是發生親密關係時，花花方能接受吳男可以打其身體以獲得快感，並將此視為一種情趣。

法官審酌吳男不思以理性或和平方式解決問題，竟因與異性交往問題和花花發生爭執，進而毆打對方，且其所受之傷勢情況並非輕微，傷勢範圍亦遍布臉部、頸部及大腿，所為應予責難；又吳男犯後始終否認犯行，迄今亦未與花花達成和解及賠償其所受損害，依2個傷害罪各判處有期徒刑4月、8月，後者不可易科罰金。