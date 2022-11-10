2022 亞洲藥學會今天於馬來西亞吉隆坡開幕，藥師公會全聯會率領近百位藥師與會，理事長黃金舜獲頒最高榮譽的石館獎，表彰對社區藥局的卓越貢獻。

有別國際交流時多使用「中華台北」之名義，此次的亞洲藥學會中，藥師公會全聯會以台灣之名參加，並在會場外設立台灣攤位、展示國旗，宣傳明年 2023 亞洲藥學會在台北舉辦，並發放具有台灣特色與意象的文宣品，歡迎國外貴賓蒞臨台灣，欣賞台灣之美。

藥師公會全聯會醫院藥師委員會副主委、台北榮總藥學部主任張豫立，當選亞洲藥學會會長，將於2027～2030年接任，常務監事李懿軒則當選亞洲藥學會社區藥局委員會主委，任期為 2023～2026年，期盼在亞洲藥事交流上，與國外藥師分享台灣的防疫經驗。

石館獎是為了紀念石館守三教授，由日本藥劑師會於 1986 年起向亞洲藥學會捐獻成立的獎項。石館守三擔任日本藥劑師會會長，任內制定「藥劑師綱領」，石館獎每兩年於亞洲藥學年會上頒發一次，表彰醫院藥學、藥學研究、製藥工程、藥學教育、社區藥局5大領域中，具有卓越貢獻的亞洲藥師。