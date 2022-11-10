財政部今日公布稅收，其中證交稅備受關注，10月上市櫃公司平均日交易金額2226億元，證交稅10月實徵淨額113億元，較去年同期減少56億元，減少幅度33.2％，已經是連續第10個月負成長。
累計前10月上市櫃日均交易金額2945億元，前10月證交稅收1474億元，年減825億元，年減35.9％。
財政部分析，10月日均成交值今年最低，連續10個月的證交稅還是歷年同期的次高，而今年前10月減少825億元，是歷史最大減少金額；減少幅度35.9％，也是2002年以來最大減幅。
財政部今日公布稅收，其中證交稅備受關注，10月上市櫃公司平均日交易金額2226億元，證交稅10月實徵淨額113億元，較去年同期減少56億元，減少幅度33.2％，已經是連續第10個月負成長。
累計前10月上市櫃日均交易金額2945億元，前10月證交稅收1474億元，年減825億元，年減35.9％。
財政部分析，10月日均成交值今年最低，連續10個月的證交稅還是歷年同期的次高，而今年前10月減少825億元，是歷史最大減少金額；減少幅度35.9％，也是2002年以來最大減幅。
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