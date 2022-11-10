大陸外交部發言人趙立堅10日主持例行記者會。有記者提問，拜登近日表示，他將在G20上與習近平主席討論包括台灣等問題的「紅線」，還稱美方不會做出實質性讓步。趙立堅回應，「中美兩國元首通過多種形式保持經常性聯繫。」中方重視美方提出兩國元首在峇里島會晤的建議，目前雙方正就此保持溝通。

在回應記者追問的「能否確認習近平主席是否會在G20上與拜登會晤」時，趙立堅回應道，「目前沒有可以提供的消息，請你保持關注。」

趙立堅指出，中方對美國政策立場是一貫的、明確的，中方致力於同美方實現相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定地捍衛自身主權、安全、發展利益。台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，三個聯合公報是中美關係最重要的護欄。

趙立堅強調，美方應該做的是停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，恪守尊重他國主權和領土完整，不干涉內政的國際關係基本準則，回到中美三個聯合公報和一個中國原則上來。

趙立堅還表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，美方應該停止將經貿問題政治化、工具化、意識形態化，以實際行動維護市場經濟規則和國際貿易體系。

「國與國之間發展關係不是非此即彼。」趙立堅指出，中國一貫主張發展不針對協力廠商的包容性夥伴關係，反對逼迫別國選邊站隊。中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係，主張推動構建新時期中美正確相處之道。美方應同中方相向而行、妥善管控分歧、推進互利合作、避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。