大陸A股10日震盪調整，滬指收報3,036.13點，下跌0.39％，成交額人民幣（下同）3,359億元。深成指收報10,908.55點，下跌1.33％，成交額5,029億元。創業板指收報2,357.13點，跌1.76％，成交額1,764億元。

以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流入7億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨賣出7億元。

新浪財經報導，10日A股盤面上，Web3.0概念股逆市大漲，宣亞國際、福石控股、天下秀、二六三、華揚聯眾、天娛數科逾10股漲停，中文線上、德馬科技漲超10％。供銷社概念股繼續走強，天鵝股份連9日漲板，天禾股份、中農聯合、新力金融漲停。

下跌方面，半導體股陷入調整，蘇州固鍀、賽微電子跌超9％，此外太陽能、軍工股等紛紛走低。

另在大陸商品期貨方面，10日多數收跌，原油跌逾4％，甲醇、焦炭跌逾3％，焦煤、燃油、蘋果跌逾2％；滬鎳漲逾4％，菜粕、滬鉛、紅棗、純鹼、豆粕、國際銅漲逾1％。

A股開低走高 滬指午盤收升0.46％
美元匯價回升 在岸人民幣10日早盤跌破7.26
滬指早盤跌0.52％ 深成指跌83點
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