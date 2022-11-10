國民黨立委江啟臣昨天下午，陪同邱愛珊拜訪黃昏市場。（邱愛珊競總提供）

邱愛珊（右）昨晚與市長盧秀燕，一同參加鎮清宮祈安三朝圓醮儀式。（邱愛珊競總提供）

九合一選戰進入關鍵時刻，各政黨無不卯足力全力衝刺！選情激烈的台中市第四選區11搶5，藍營力拼3席全上！國民黨新秀邱愛珊獲得無黨籍市議員王朝坤等力挺，陪同展開后里市區掃街拜票，爭取選民支持。邱愛珊強調，市議會需要注入新血輪，為民喉舌、爭取建設。

台中市第四選區市議員爭霸戰11搶5空前激烈，張瀞分選情陷入危急，立委江啟臣9日晚上「鄉民啟議」第五站特於豐原樂天宮舉行，除由媽媽市長盧秀燕發表她這四年來的建設成果外，特找來前高雄市長韓國瑜蒞臨開講，連前台中市長胡志強都負腳傷站台力挺，為老戰友張瀞分議員加油打氣。

第四選區（后里、豐原）11位角逐者中，坊間看好3名問鼎連任的男性候選人陳清龍、陳本添及謝志忠；其他2席由女將競逐，包括國民黨的張瀞分、邱愛珊，民進黨廖芝晏，無黨蔡怡軒及翁美春，和台灣基進陳若庭等競爭。

獲得國民黨提名的新人邱愛珊，地方積極深耕已三年，再獲得無黨籍市議員王朝坤的力挺，昨日陪同邱愛珊在后里市區內掃街拜票，下午則由國民黨立委江啟臣陪同拜訪黃昏市場；晚上與市長盧秀燕一同參加鎮清宮祈安三朝圓醮儀式，馬不停蹄緊握選民的每雙手，爭取選票支持。