全球時尚窗簾領導品牌億豐(8464)第3季合併營收為新台幣69.1億元，年減7.9%，受惠客製化窗簾佔營收比重明顯增加，推升第3季毛利率至56.2%，優於去年同期的53.5%，在業外損益方面，匯兌利益的額外挹注為新台幣2.6億元，去年同期則是匯兌損失0.4億元，2022年第3季的歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣15.4億元，年增11.5%，EPS為5.24元，優於2021年同期的4.7元。

億豐前3季合併營收為新台幣221.2億元，年增1.9%，儘管毛利、營業利益與去年同期持平，受惠於業外收益，包括匯兌利益、處分土地使用權，2022年前3季EPS16.04元，年增21%。

億豐指出，全球正歷經罕見的高通膨，需求下降幅度難測。億豐預採多方策略降低風險。

針對客製化市場，億豐將持續擴增產品競爭力，提供更多風琴簾選項(增加顏色、智能居家配套)，大幅提升百葉簾遮光機能。億豐也將運用新建成的墨西哥窗簾廠產能，紓解客製化窗簾產能缺口，縮短交期。而平價的固定尺寸窗簾，億豐正密切觀察客戶的庫存調整是否至明年首季。