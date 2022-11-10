高通、雷諾集團宣布，雙方計畫進一步推動技術合作，為雷諾集團新一代的軟體定義汽車實現集中運算架構。此稱為「SDV(軟體定義汽車)平台」的高效能汽車平台，將基於高通技術公司的Snapdragon數位底盤解決方案打造，支援數位座艙、連網和先進駕駛輔助系統(ADAS)。雙方還宣布，高通技術公司或其子公司將投資雷諾集團旗下致力於電動汽車和軟體公司Ampere。

雷諾集團執行長Luca de Meo表示，從智慧型手機到支援先進且具變革性技術的汽車，軟體定義汽車將成為汽車產業的未來—在滿足汽車功能和服務期待的同時，降低複雜性和成本。雷諾集團正強化與高通技術公司的策略合作，攜手高通這一行動和汽車技術領域的領先企業，為汽車市場實現首個開放的水平式軟體定義汽車平台。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通、雷諾集團雙方在透過領先的半導體、軟體和服務共同定義未來汽車上的擴展合作，高通Snapdragon數位底盤解決方案在協助雷諾集團打造新一代軟體定義汽車、加速推動汽車產業數位轉型過程中發揮關鍵作用。

雷諾集團和高通技術公司的技術合作始於2018年，並不斷擴展。此後，雷諾集團為其Megane E-Tech Electric的OpenR Link多媒體系統搭載Snapdragon座艙平台，並計畫利用Snapdragon數位底盤解決方案為駕駛與乘客提供無縫的連網能力和智慧車內體驗。隨著雙方進一步擴展目前的技術合作，雷諾集團和高通技術公司計畫提供新一代SDV架構，利用可擴展且靈活的解決方案滿足汽車不斷演進的需求和要求。

自2026年起，雷諾集團的汽車將採用SDV平台，包括新世代的高通Snapdragon數位底盤解決方案，主要是在驅動全新Android座艙和打造更沉浸式和更加個人化的車內體驗；並集中整合其他汽車功能，例如將先進駕駛輔助系統(ADAS)、車身、底盤、車載資通訊系統、連網技術、電力線通訊(PLC)、安全和網路安全整合至物理運算單元(PCU)。