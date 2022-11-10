中國大陸現在有些地區放寬對核酸證明的檢查，亦有地區持續強化常態化核酸檢測。山西陽城縣通知，所有單位公職人員須帶頭參加常態化核酸篩查，不按期檢測的公職人員要移交紀檢部門和公安機關處置。

山西陽城縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室本週發布《通知》，要求全縣所有居民，按照三天一輪的要求主動做核酸。通知提到，不按期參加常態化核酸篩查的屬於違法行為。

《通知》還針對公職人員提到，全縣所有單位公職人員必須帶頭參加常態化核酸篩查 ，單位要履行法人主體責任，督促單位全體人員按期檢測。不能按期檢測的公職人員要移交紀檢部門和公安機關處置，對所在單位負責人追究相應責任。

至於其他社會組織和企業，《通知》要求，督促職工落實常態化核酸篩查要求，否則由公安機關追究個人責任，行業主管部門追究單位法人責任。

《通知》最後稱，11月8日是本輪常態化核酸篩查的最後一天，請全縣居民主動參加，本輪結束後於11月9日對未參加人員進行賦碼管理。