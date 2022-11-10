70批次F-16戰機

巴林皇家空軍指揮官哈利法（Shaikh Hamad bin Abdullah Al Khalifah）說，在新冠肺炎導致的延遲後，他們將會在2024年上半年接收第一批4架70批次F-16戰機。

據《突發防務》（Breaking Defense）網9日報導，哈利法在2022麥納瑪空軍座談會（Manama Air Power Symposium，MAPS）中說，16架F-16將分4批交付，一直到2025年。

2018年時，美國政府給洛克希德馬丁（Lockheed Martin）11億美元的合約，要它為巴林打造16架70批次最新、也最先進的F-16戰機，原本這些戰機要在2022 年中到2023年末交付巴林，但哈利法說，由於新冠疫情影響，以致交付作業延遲。

洛馬全球航空戰略事務與業務開發副總裁霍華德（Randall Howard）說，70/72批次的F-16戰機生產速率2023年將大幅提高。

至於為什麼這些F-16戰機2023年初要先送給美國政府，直到2024年才交付巴林，據美國空軍發言人解釋，根據美國空軍和洛馬的合約，這批戰機會在洛馬工作人員直接監督下，停放在它的設施內，並經過巴林授權，進行有限的非飛行訓練活動。

等到一批，通常是4架F-16準備好了，美國空軍飛行員就會把它們送到巴林。哈利法說，儘管交機延遲，但巴林還是很高興，能成為該區域第一個簽約採購70批次F-16戰機的國家。而他們預期，巴林2024年接收這些戰機後，將大幅提升空軍戰力。

此外，哈利法說，隨著無人機、網攻和高超音速武器等威脅範圍擴大，F-16新機隊將有助於巴林空軍執行打擊恐怖主義，還有維護領空安全等任務。