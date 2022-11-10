市府教育局長楊振昇(右二)10日出席關心，帶領全校師生體驗不一樣的環教課程，並認識國際文化。(台中市政府提供)

德國經濟辦事處協助引薦14家德商，10日到大安區海墘國小進行一日環教課程，透過互動遊戲、分組競賽、實驗操作、足球運動等，帶領全校師生體驗不一樣的環教課程並認識國際文化；教育局長楊振昇指出，期盼未來能透過德國經濟辦事處牽線，讓更多企業響應導入台灣課程成為台中市教育夥伴聯盟。

楊振昇表示，今天的課程集結環境保護、國際文化、永續發展等議題，一如聯合國17項永續發展目標，從主題課程中認知到台灣與德國的異同，希望能在孩子心中種下一顆種籽，未來化為實際行動，保護我們生存的環境。

德國經濟辦事處長林百科說，德國經濟辦事處作為德商在台的代表機構，積極在台推動企業社會責任專案，參與的德商從去年8家增加到14家。一日企業社會責任課程，並非只是玩樂，是在更多元的學習模式下，讓孩子得到不一樣的思維訓練。

教育局指出，10日活動由達德能源、卡爾蔡司、萊茵再生能源公司、台灣巴斯夫公司、台灣百靈佳殷格翰公司、台灣羅伯特博世公司等14家德國企業共襄盛舉；導入醫療、環保、能源、綠色化學、道路安全、文化創意及體育等多元主題課程。

楊振昇說，參與的14家德商中，達德能源是一家德國風電及太陽光電開發營運商，於2020年成立環境教育中心，成為首座民間打造且正式通過環保署認證的風能教育中心；與海墘國小簽署「綠能種子學校合作備忘錄」，將專業環教資源引進校園，讓教師建立專業知能、學生從活動與遊戲體驗能源與生態保育觀念。