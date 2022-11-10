部分遊客為圖方便，逕行將車輛停在車道上，導致往來車輛會車困難。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

琉璃光季節一到，頂石棹周邊道路違停嚴重，甚至出現民眾在狹小道路旁露營、垃圾亂丟等諸多亂象，惹出民怨。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

琉璃光季節一到，頂石棹開始出現垃圾亂丟等諸多亂象，惹出民怨。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

琉璃光季節一到，頂石棹開始出現垃圾亂丟等諸多亂象，惹出民怨。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山公路上竹崎頂石棹一帶，進入秋冬季節常會琉璃光、雲瀑，入夜後村落燈光亮起，形成知名的琉璃光季節限定美景，更號稱每一秒都在變化，總吸引大批遊客上山欣賞、取鏡，不但導致頂石棹一帶違停嚴重，甚至出現民眾在狹小道路旁露營、垃圾亂丟等諸多亂象，惹出民怨，竹崎分局表示會加強取締告發，呼籲遊客不要影響交通往來，甚至妨礙救災通行。

竹崎分局表示，每年雲海季節都會吸引不少遊客會前往頂石棹觀賞奇幻琉璃光、雲瀑，但部分遊客為圖方便，逕行將車輛停在車道上，導致往來車輛會車困難，當地區居民進出不便，十分困擾，甚至有遊客直接把帳棚搭設在路邊，讓居民直呼太扯了！

竹崎分局指出，頂石棹茶園間產業道路狹窄，違規停車不僅造成民眾往來困擾，更會妨礙消防救災，強調車道上嚴禁違規停車，遊客欲觀賞攝影琉璃光美景，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，再步行至觀景點，針對違規者，警方將加強取締告發。

另也要提醒喜好露營的民眾，千萬不要在道路上搭設帳棚以免產生危險，違者可依道路交通管理處罰條例第82條處1200元以上，2400元以下罰緩，提醒不要在私人土地露營，以免衍生侵權行為挨告。