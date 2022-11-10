大陸央視新聞用戶端報導，第五屆中國國際進口博覽會將10日閉幕。截至中午12時，累計進場46.1萬人次。本屆進博會按一年計意向成交金額735.2億美元，比上屆增長3.9％。在各方共同努力下，第五屆進博會實現成功、精彩、富有成效預期目標。

本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展。24場虹橋論壇活動順利舉辦。來自127個國家和地區的2800多家企業參加企業商業展；展示438項代表性首發新產品、新技術、新服務，超過上屆水準。首次搭建的數位進博平台吸引368家技術裝備企業線上參展，組織直播或轉播活動64場，流覽量達60萬次。堅持「政府＋市場」發展方向，組建39個交易團、近600個交易分團，新增4個行業交易團、近百個行業交易分團。69個國家和國際組織亮相線上國家展，較上屆增長13％。

「中國這十年——對外開放成就展」綜合展示區全方位、立體化展示新時代中國對外開放成就。進博文化展示中心全景展現5年來進博會發展歷程和舉辦成效。現場服務保障不斷優化完善，做好疫情防控工作。

相關負責人表示，本屆進博會上參展企業數量、回頭率、展台特裝比例均高於上屆水準，展會品質不斷提升。

中國國際進口博覽局副局長孫成海說，共有284家世界500強和行業龍頭企業參展，數量超過上屆，回頭率近90％，展台特裝比例達到96.1％，均高於上屆水準。

食品及農產品展區參與國別和企業來源最廣、數量最多，共有104個國家的1076家企業參展。汽車展區突出智慧低碳，展示全球汽車工業最新發展成果。技術裝備展區聚焦「雙碳」、積體電路、人工智慧等熱點領域，集中展示前沿技術和高端裝備。

此外，消費品展區發布了眾多首發展品，積極宣導綠色可持續生活方式。醫療器械及醫藥保健展區吸引全球十五大藥品巨頭、十大醫療器械企業參展，公共衛生防疫專區集約化展示國際先進公共衛生防疫成果。服務貿易展區彙聚39家世界500強和行業龍頭企業，以及眾多細分領域隱形冠軍。創新孵化專區153家科技創新小微企業集中展示創新產品，評選活動獲得大量網民關注。