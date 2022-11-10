彰化縣消防局為了搶救急性心肌梗塞病患，和縣內6家醫院聯手，全面在消防救護車建置12導程心電圖傳輸系統，至2019年以來，已成功搶救217例。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局為了搶救急性心肌梗塞病患，和縣內6家醫院聯手，全面在消防救護車建置12導程心電圖傳輸系統，至2019年以來，已成功搶救217例，也創下全國第一個完成救護車全面配置12導程心電圖機的縣市。

彰化縣長王惠美表示，依消防局的大數據分析，平均每日處理2.5件胸痛事件，彰化縣自108年至今，已救活217人，2022年每月平均成功件數為7人，相較於108年剛實施的1.9人，成長3.7倍，且年年上升，男性患者高達9成，有抽菸、肥胖、糖尿病、高血脂等危險因子。另108年至111年心肌梗塞病患的平均年齡從62.8歲下降至61.1歲。

彰化縣消防局統計，彰化縣自108年至今，已救活217人，2022年每月平均成功件數為7人，相較於108年剛實施的1.9人，成長3.7倍，且年年上升。 （彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局統計，彰化縣自108年至今，已救活217人，2022年每月平均成功件數為7人，相較於108年剛實施的1.9人，成長3.7倍，且年年上升。 （彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局指出，心電圖傳輸系統和衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、員榮醫院與彰濱秀傳醫院及員林基督教醫院等6家合作，依衛生福利部建議，病患抵達醫院起到進心導管室接受手術應低於90分鐘，才能有效提高存活率，建置傳輸系統，可及時回傳心電圖給醫院，讓醫院能及早做好手術準備，彰化縣的平均治療時間約52分鐘，足足快了衛生福利部建議時間38分鐘。

彰化縣消防局統計，彰化縣自108年至今，已救活217人，2022年每月平均成功件數為7人，相較於108年剛實施的1.9人，成長3.7倍，且年年上升。 （彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院副院長周志中表示，消防局、衛生局與醫院是「三足鼎立」，主要在預防，若有胸悶、胸痛、冒冷汗，一定要馬上求救119，119會馬上把心電傳輸，經過LINE群組，很多醫生就會判讀。全縣除了推展CPR以外，還有AED，可以救助許多家庭。

彰化縣消防局為了搶救急性心肌梗塞病患，和縣內6家醫院聯手，全面在消防救護車建置12導程心電圖傳輸系統，至2019年以來，已成功搶救217例。（吳敏菁攝）

消防局小隊長退休李宗淦現身說法，去年6月3日早上1點感覺胸悶、腸胃不適的情況，直到3點多，非常不舒服，隊裡面有12導程心電圖，同仁協助把心電圖上傳至雲端，經由彰基醫師判斷是為「STEMI」（ST上升型急性心肌梗塞），立刻由救護車送到彰基，打通阻塞血管過程中都很順利，沒有後遺症。