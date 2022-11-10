台南市議員謝財旺服務處與某工廠辦公處，今天凌晨共被開88槍，兩處相距僅約1公里，恐嚇意味濃厚，專案小組循線調查，槍手騎乘變造車牌的機車，犯案後特別換了一面變造車牌，再往台南市區逃逸，學甲警方表示，分局已鎖定明確嫌疑犯，全力追緝中。

據悉，槍手案發前在台南市警察局第五分局轄區偷一輛機車，並換上變造車牌，今天凌晨2點58分抵達學甲一處工廠辦公處司持衝鋒槍連開58槍後，再騎到謝財旺服務處連開30槍。

犯案後，槍手先在將軍區換了一面變造車牌，再往佳里、西港、安定、台南市區逃逸，警方研判槍手仍在台南流竄，持續追查中。

外傳被開槍的某工廠辦公處與民進黨中執委郭再欽有關，學甲警分局長蔡宗昌表示，郭再欽不是公司負責人，廠房早在1、2年前已經賣給家住高雄的蔡姓業者，郭再欽現住在台南市區。

蔡宗昌說，蔡姓業者從事鋼結構相關工作，今天一早員工上班發現辦公室外一堆彈殼，趕緊報案；蔡姓業者則稱，最近沒有和人結怨，不曉得廠房為何遭人開槍。