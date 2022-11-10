遠東商銀Bankee社群銀行深耕客戶體驗，鼓勵並獎勵Bankee會員參與及認同，會員透過解密NFT密碼就能開啟寶藏賦能，兌換實質獎勵，Bankee NFT設計概念，隱含著會員從分享、共創到共好，創建、擴大社群圈不斷進化的過程，依社群圈等級發行「創世」、「天行」及「初心」三種NFT。

遠東商銀表示，在Bankee獨有的社群世界裡，每位會員都擁有著不同的心境，起初因為好奇心，激發勇於探索和渴望了解的驅動力，最後創造奇蹟，體驗擴建個人線上分行社群圈。NFT市場百花齊放，Bankee社群銀行選擇透過「VIP會員憑證」作為NFT的設計類型，Bankee NFT的價值來自於會員的「參與」，不與市場競爭，專注在與會員更深入的連結與互動。

Bankee社群銀行將社群核心概念與Bankee NFT設計做結合，持有任何一種NFT的Bankee會員，即具備與Bankee社群銀行一起探索元宇宙星球的尋寶資格。遠東商銀指出，透過解密NFT的「社群密碼」，社群圈主邀請圈友一起來尋寶，因為擁有共同的尋寶目標，彼此間也產生互動，使得NFT變得更有價值，且每次尋寶活動最先解密成功者將獲得最大獎寶箱。

例如「平安夜尋寶」首獎為芬蘭來回機票、「開工尋寶」首獎為iPhone 14，其他寶藏項目還包含現金獎勵、LINE POINTS點數等。遠東商銀說明，Bankee社群銀行不僅透過NFT傳遞品牌的創新形象，更強調Bankee獨有社群圈精神，Bankee NFT作為VIP身分的象徵，感謝會員一同與我們共創、共享、共好，Bankee社群銀行將這些與會員的故事變成社群密碼，一一的寫入NFT中，結合元宇宙平台Gather及尋寶遊戲的元素，翻轉與會員的互動，讓「參與」產生更多價值。

Bankee NFT尋寶計畫自10月31日推出後，吸引超過3萬人關注與參加，主因是Bankee NFT與大部分NFT不同，不僅能收藏鑑賞，更是玩得到、摸得到的實質獎勵，同時反應出Bankee社群銀行與會員的創新互動，邀請全國民眾一起來大玩Bankee NFT尋寶遊戲，體驗解密樂趣，先搶先贏。

遠東商銀強調，尋寶解密啟程，Bankee社群銀行會帶著NFT持有者，一起探索未知元宇宙的世界，持續鎖定Bankee官方粉絲團Facebook或IG，陸續將推出各種NFT尋寶活動，讓民眾一同參與元宇宙尋寶計畫，找尋宇宙中的神秘寶藏。