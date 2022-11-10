2022臺北網紅節與momo購物網合作，自11月1日至12月31日推出限時專屬商城，趕搭東區百貨周年慶與雙11購物節熱潮，祭出全網最低價優惠策略，換季必備的美髮用品就是首波促銷商品之一。

眾多商品中，最受矚目的就是來自韓國的Elastine 伊絲婷，不僅是是目前韓國女孩市占率第一的洗髮精，在台灣市場更是消費者熱愛的奢華香水洗髮精，這次配合臺北網紅節專屬商場促銷，打出全臺最殺43折的限時優惠，增加女孩們的購買誘因。

台灣樂金生活健康李永鎮總監表示，Elastine伊絲婷奢華香水系列是韓國最暢銷系列產品，連續多年銷售NO1，而之所以如此熱銷是因為此系列添加了可幫助髮絲柔順的黃金植萃成分及LG香氛研究室獨家研發的長效持香技術，並邀請英國皇室御用調香師Jean-Marie Santatoni打造專屬經典香氛，出門不必噴香水，甩甩輕盈秀髮就能成為回頭率女神。

為了讓消費者更了解韓系商品魅力，臺北網紅嘉年華現場將特別舉辦KOL直播秀，詳細介紹此款明星商品，此外，ON THE BODY SPA沐浴露、喜馬拉雅粉晶鹽PUMPING牙膏，及PHYSIOGEL潔美淨層脂質安撫修護AI乳霜、層脂質安撫修護AI清透乳霜等商品也有限時優惠，歡迎至線上商城選購。

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