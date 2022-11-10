青山宮日前捐贈消防小型水箱車做公益。（陳鴻偉翻攝）

北市萬華區年度盛事「青山宮靈安尊王遶境」，將於12日陸續展開。青山宮主委黃清源表示，時代不同，傳統廟會活動也會與時俱進，針對常有民眾反應的鞭炮、噪音、活動流程、紅壇數量，他們都將持續規劃改進，去年就有不錯的成果，今年希望也能在凌晨12點時圓滿結束，他們還要求與會者最好不要喝酒，避免滋生事端，讓活動順利平安。

青山宮王爺暗訪是北市無形文化資產，也是市內重要的民俗傳統，每年活動均帶來人潮及周邊商機，但因參與人數眾多，對不少居民造成不便，青山宮表示經多次與市府協調，去年的狀況明顯減少，最後一天更在12點前便結束。

據了解，此次的紅壇數量為17座，爐主壇設於和平西路三段，鞭炮方面晚間10時禁止燃放，另外勸導以地面型為主，盡量不要使用衝天炮類型，並要求降低噪音，黃清源表示，希望今年遶境活動能在凌晨12點以前順利結束，讓傳統文化發揚傳承。

青山宮近年持續進行公益活動，自2019年起，每年捐贈造價380萬的「靈安尊王一號」、「二號」共3台，今年則捐贈造價450萬的消防車「青山宮一號」，另外每年捐助清寒人士及孩童學費，結合社會資源，陸續救助3000多中低收入戶物資及獎助學金，希望拋磚引玉發揮正面力量，為社會祈福做愛心。