據加拿大國防部發言人稱，加拿大軍方以 1.65 億美元的價格向通用動力（General Dynamics）訂購了39 輛額外的輕型裝甲車，已填補今年早些時候捐贈給烏克蘭的設備，並計劃購買新一代卡爾古斯塔夫無後座力砲（Carl Gustav）來取帶原先運往烏克蘭的舊武器。

據《防務新聞》（Defense News）10日報導，本次採購是依循加拿大自由黨政府（Liberal Party ）先前的承諾，即今年運往烏克蘭的軍事裝備將得到補充。7 月時加拿大宣布將最初為加拿大軍隊訂購的39輛輕型裝甲車轉往烏克蘭。這些裝甲戰鬥支援車（ACSV）剛剛在安大略省倫敦的通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）的裝配線上組裝完成。

加拿大國防部發言人包舍利耶（Dan Le Bouthillier） 表示，加拿大與通用動力公司簽署了一份價值 1.65億美元（近52.5億新台幣）的新合約，用於購買39輛 ACSV。資金將來自政府撥出的5億加幣（近新台幣117億新台幣），用於支持為烏克蘭購買軍事裝備。

#Ukraine: 15. Canada is also sending UA 39 x ACSV armoured personnel carrier vehicles. Slava Canada! #tweet100 pic.twitter.com/WBkxMs5c8Q — Peter Clifford Online (@PeterClifford1) October 29, 2022

隨著歐洲國家與俄羅斯的入侵提供了大量軍備，加拿大也從自己的庫存中向烏克蘭運送了彈藥、反坦克武器、手榴彈、M72火箭筒和輕兵器。加拿大還提供了4門M777榴彈砲和100挺M2卡爾古斯塔夫無後坐力砲。

Russians are about to meet the M777 howitzer, kindly donated by the US, Canada and Australia to transform a bad “ordinary Russian” into a good one. pic.twitter.com/J3CoyI8aq2 — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) May 10, 2022

部門發言人拉米蘭德（Jessica Lamirande）表示，加拿大將更換輕兵器的彈藥、手榴彈和M72，但細節尚未敲定。

「鑑於M2卡爾古斯塔夫無後坐力砲型號現已過時，我們將考慮以M4型號取而代之。」，採購部門專家也在研究如何填補M777榴彈砲，選項包括尋找現有M777的國際市場，或者如果貝宜系統（BAE Systems）的M777生產線重新開打開的話，那就購買這種火砲。或將考慮看看市場上其他火砲的採購。」 加拿大最初在阿富汗戰爭期間向貝宜系統訂購了37架M777。