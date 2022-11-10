每個人對待感情的方式都不相同，有些人分手後需要幾個月，甚至好幾年的時間來療傷，但也有人完全不需要療傷期，一分手就不再留戀。命理網站《星座不求人》分享，牡羊座、天蠍座、摩羯座的人非常理智，就算在感情中有多深愛另一半，只要一分手就會變得非常乾脆，和對方斷得乾乾淨淨。

●牡羊座

牡羊座戀愛時會付出所有，就算傷痕累累也不停止，只會在感情中越挫越勇，可是一旦2人分手了，他就會立刻翻臉不認人，態度非常堅決，任何人來勸說都沒有用，內心只想趕快逃離。

●天蠍座

愛情對天蠍座來說很神聖，因此總是用盡全力奉獻，就算受到委屈仍保持初心，然而當他被傷到極致的時候，就會選擇義無反顧地分手，當初愛的有多深，如今就有多決絕，不願再和對方有任何往來。

●摩羯座

摩羯座對待感情很專一，只要愛上一個人，就會把最忠誠的一面展露出來，全心全意地為了愛人付出，沒有任何保留，但就算愛得再深，摩羯座仍留有一絲理智，當他發現彼此之間沒有愛情的時候，就會立刻放手，不再留戀。