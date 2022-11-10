受到美國對中國大陸所頒布的科技禁令，以及記憶體晶片銷售量大跌衝擊，東京威力科創（Tokyo Electron）10日也宣布下調全年獲利目標。

這家半導體設備大廠指出，雖然全球上季營收季增率成長，但本財年營業利益預估僅5460億日圓，約37億美元，較先前預測少24%。東京威力科創下修財測並不孤單，競爭對手像是應用材料以及科林研發等早已相互輝映之。

東京威力科創信誓旦旦表示，不會因為美國祭出科技令，就會趁機搶食其它同業商機。全球客戶所下的設備訂單，因產線近乎滿載，故可能要等好幾個月才能交貨。

其實，客戶群中囊括中芯國際以及長江存儲等的東京威力科創，大約有25%營收都是中國大陸所貢獻的，包括在大陸設廠的外資也算在內。今年到目前為止，日本晶片設備出貨到中國創歷史新高，9月年增率至少有20%。

東京威力科創坦言，美國科技制裁下，中國大陸製造業者將被迫減少資本支出，也讓交貨時間延宕。專家學者也認為，全球高達5500億美元的半導體產業，也因為美國掣肘中國大陸科技發展，而要開始大亂了。