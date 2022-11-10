受到美國對中國大陸所頒布的科技禁令，以及記憶體晶片銷售量大跌衝擊，東京威力科創（Tokyo Electron）10日也宣布下調全年獲利目標。
這家半導體設備大廠指出，雖然全球上季營收季增率成長，但本財年營業利益預估僅5460億日圓，約37億美元，較先前預測少24%。東京威力科創下修財測並不孤單，競爭對手像是應用材料以及科林研發等早已相互輝映之。
東京威力科創信誓旦旦表示，不會因為美國祭出科技令，就會趁機搶食其它同業商機。全球客戶所下的設備訂單，因產線近乎滿載，故可能要等好幾個月才能交貨。
其實，客戶群中囊括中芯國際以及長江存儲等的東京威力科創，大約有25%營收都是中國大陸所貢獻的，包括在大陸設廠的外資也算在內。今年到目前為止，日本晶片設備出貨到中國創歷史新高，9月年增率至少有20%。
東京威力科創坦言，美國科技制裁下，中國大陸製造業者將被迫減少資本支出，也讓交貨時間延宕。專家學者也認為，全球高達5500億美元的半導體產業，也因為美國掣肘中國大陸科技發展，而要開始大亂了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。