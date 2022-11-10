距離九合一選舉投票日不到20天，中華亞太菁英交流協會今（10）日公布台北市長選舉最新民調，民進黨台北市長候選人陳時中獲得29.1％支持度、國民黨台北市長候選人蔣萬安是27.8％、無黨籍台北市長候選人黃珊珊則有28.8％。對此，網路論壇PTT許多網友紛紛直呼「笑死人，陳時中出事，馬上就有領先民調」。

根據中華亞太菁英交流協會今日公布的最新民調，目前在台北市長選舉的支持度上，陳時中獲得29.1％、蔣萬安獲得27.8％、黃珊珊則有28.8％，陳時中雖然小幅領先蔣萬安、黃珊珊，但其實3人都在誤差範圍內。至於「看好度」的部分，蔣萬安則以48.1％大幅領先陳時中的22.8％和黃珊珊的10.3％。

此份民調一曝光，立刻引爆PTT網友討論，紛紛留言表示「乾脆直接宣布當選好了」、「民調做到蔣萬安第三真的不簡單」、「對啦對啦，民調都給陳時中好了，反正票投了就知道」、「阿中摟人妻狂加分，再多摟幾個就能過半了吧」、「這是想騙小學沒畢業的選民吧」、「笑死人，陳時中出事，馬上就有領先民調」。