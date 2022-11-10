南投林管處與登山界合作，優化能安縱走線指標。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

能高山─安東軍山縱走，沿途有白石池、萬里池及屯鹿池等大小湖泊，被稱為全國最美的高山湖泊帶，但也意外頻傳，為提供山友正確指標系統，南投林管處與中華民國山岳協會合作，優化「光被八表」後34.3公里標示系統，克服萬難終於完成。

南投林管處為減少迷途或發生山域事故，2016年設置能安縱走線指標系統，深受山友好評；但因能安縱走線地處中央山脈，陡坡路段多、氣候變化大，常起大霧、降雨、下雪，簡易指示牌仍顯不足，因此，今年南投林管處與中華民國山岳協會合作，優化自光被八表過後的縱走路線34.3公里標示系統，為山友建構安全的路。

台灣山域地形多變，登山路線錯綜複雜，根據消防署統計，超過4成的山域事故案件，原因是迷路及遲歸（失聯），占所有山域事故類型最大宗。因此，在追求探險、享受自然體驗同時，如何確認自己所在位置，找到回家的路，並即時通報給留守的家人朋友，是所有戶外探索者必須正視的問題。

能高安東軍縱走線簡易標示系統，使用反光材質，可以提高夜間或濃霧中的辨識，每100公尺有1面，容易迷失的叉路，都會有防迷途的空白反光標示牌，登山民眾跟著標號順序走，即可降低迷途風險，如有山域事件發生時回報，可立即讓救難人員清楚得知求救地點。

由於能高安東軍山縱走路況原始，請山友注意自身安全，且深山地區行動通信訊號不佳，建議攜帶通訊良好、具備自動位置回報，或SOS求救通報功能的衛星通訊設備，如無線電PLB、衛星電話或inReach等，以確保安全。

南投林管處提醒山友，上山前要先做好路線功課，評估自己的體力及當日的身體、天氣狀況，並且攜帶足夠的糧食飲水，穿著合適的服裝及頭燈雨具，結伴上山，才是上策。