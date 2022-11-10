2022九合一選戰倒數，民進黨高市議員候選人黃偵琳10日在左營區與楠梓區各換上一面新看板，不惜用5年前圓潤的舊照與瘦身成功後的美照對比。黃偵琳表示，除了想透過創意吸引選民關注，也希望選民看到自己與左楠一起華麗變身。

黃偵琳表示，自己是左楠在地女兒，過去對楠梓的印象是加工區與中油的煙囪，但在高雄市長陳其邁努力下，即將迎接台積電進駐，左營舊城也在文化部支持與立委劉世芳爭取下，再造歷史現場，另外市府從前市長陳菊時代開始辦理熱鬧萬年季，這些都是左楠華麗變身的具體政績。

黃偵琳指出，選戰最後階段堅持要製作新看板，且不用制式棚拍照，而是放上自己之前曾突破90公斤的照片，是希望提醒自己要改變家鄉，先從改變自己做起。左楠地區包括台積電進駐、新台17線南段工程、蓮池潭觀光復興、左營舊城等都是她順利當選後要推動的建設。希望左楠民眾支持，讓她可以進入議會，協助左楠華麗轉身。