現代人重視養身，許多人早上習慣吞B群開始忙碌的一天，卻搞不清楚身體有沒有好好吸收，對此，藥師廖偉呈特別在臉書粉專列出維生素B群的6大常見迷思，以及依據配方不同，要怎麼吃才有用！

廖偉呈表示，不少人對於維生素B群有迷思，像是「尿不黃才是好B群，代表容易吸收」，但其實是因為身體吸收才會導致尿黃；以及「腰酸背痛吃B群就好」，其實這只能掩蓋痛覺，沒有消炎功效；第三「長效與緩釋不一樣」，其實用途大不同。

第四「吃B群容易過敏臉易紅」，原因可能出自於菸鹼酸大於25毫克的緣故；第五「服用B群能補充體力、消除疲勞」，其實B群僅能輔助代謝營養；第六「晚上吃B群易失眠」，事實為達到每日營養素建議攝取量（RAD）就可以。

另外，維生素B群依照功能不同，能調配出不同配方：

1、腰酸背痛：高單位B1、B6、B12

2、考生記憶：高單位B1、B2

3、提振精神：高單位B1、B2、B3、B6、B12

4、營養補充：綜合B群，建議攝取劑量（RDA）

5、解酒使用：B1、B2、B3

6、幫助睡眠：B3、B6、B12

7、心血管保健：B6、B9、B12

8、改善貧血：B6（heme）、B9（DNA）、 B12（DNA）

最後，廖偉呈提醒，吃B群要注意攝取上限，像是B3(菸鹼素) 為35毫克、B6是80毫克、B9則為1000微克，小心吃多了不但無法吸收，還可能造成身體負擔。