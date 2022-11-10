鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，對於法人高度關注鄭州園區疫情，董事長劉揚偉表示，在快速精進調整防疫措施後，目前已逐步重返正軌，將盡速恢復正常產能，並認為未來即使再發生類似事件，鴻海仍最有能力因應，對短期及長期競爭力影響均不大。

對於鄭州事件是否導致高階產品訂單移轉、影響鴻海未來訂單競爭力，劉揚偉對此表示，鄭州事件並非生產技術問題，而是疫情問題，主因新變種病毒的傳染力遠比先前強，也可能發生在其他各地，使集團防疫措施必須精進調整。

劉揚偉認為，此事件短期使競爭對手得利機會應不大，且集團在全球各地均有布局，對於如何分散風險布局會有新做法，且對疫情相關準備工作會做得更好，未來若有類似事件再發生，相信鴻海仍最有能力因應，因此認為長期影響不會像市場預期那麼大。

劉揚偉表示，任何有規模的產業都會有2家以上供應商。鴻海除了具有規模競爭優勢外，在供應鏈管理能力及需要大規模人力的製造方面也是強項。之後會持續透過全球布局、營運本地化（BOL）模式創造三贏，認為其他競爭對手要能具備以上能力並不容易。