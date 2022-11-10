許多人搭乘台北捷運時，為了趕時間都會特別走樓梯，不過過去搭電扶梯分成左右兩邊的積習仍存在不少人心中。一位網友近日大讚台北人都有電扶梯分兩邊走的習慣，「在吵在番的都是那些南部上來的」，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，很多人都會嚷著「趕時間不會走樓梯啊！」但有些捷運站因為腹地狹小未裝設樓梯，「就沒樓梯是要叫別人走什麼樓梯？」更直呼「還好台北人都很自律，在吵在番的都是那些南部上來的」；原PO同時配上北捷台大醫院站的內部照片，證明自己所說不假。

對此，許多人紛紛回應，「爽，我就喜歡站左邊，趕時間請口氣好點說借過，在後面擺個臭臉就要人給你過？在後面慢慢等吧」、「趕時間的話可以早點出門」；不過有人認為，「北部人知道要靠旁邊站」、「沒錯，一堆水腦土包以為捷運到處都有樓梯」；也有人強調，「不用戰南北啦，莫名其妙。但就是在手扶梯上走偏危險而已」、「台北人不會稱自己是台北人，0分」；另外也有不少人說明，台大捷運站裡面就有樓梯，只是要稍微繞路才能上樓。

事實上，北捷曾經對此進行說明，為兼顧電扶梯搭乘安全、秩序及通行或站立兩側旅客使用權益，本公司持續以「緊握扶手、站穩踏階」主題宣導電扶梯安全，並未限制旅客電扶梯站立位置或行走與否。