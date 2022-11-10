大陸觀察者網10 日報導，壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》案件將於12月1日開審。香港《明報》、《文匯報》10日報導，香港高等法院上個月批准黎智英聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其辯護，香港律政司不服提起上訴，於9日被上訴法庭駁回。
11月10日，大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英在社交平台發文，怒斥上訴庭：黎智英涉罪「勾結外國勢力」，卻由外國律師代出庭，還有比這更荒誕的事嗎？更荒誕的是，上訴庭還稱此舉「有利《國安法》發展」，難道還要邀請英國人為香港發展《國安法》？
同日，《文匯報》引述香港退休法官、大律師黃汝榮表示，涉《國安法》案件不應該參考外國做法，香港高等法院的有關裁決從長遠影響來看，對《國安法》實施「弊大於利」。
74歲黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層涉嫌違反《香港國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。該案將於下月1日在香港高院開審。
早前，黎智英提出聲請，希望從英國聘用御用大律師歐文作為代表律師出庭，10月獲得香港高等法院首席法官潘兆初批准。
香港特區政府律政司認為，大陸全國人大常委會保留對《香港國安法》的最終解釋權，歐文的背景、知識無法為審訊提供重要協助，也不能帶來獨特思考角度，因此提出上訴。
11月9日，香港高等法院上訴法庭駁回律政司的上訴。上訴庭認為，「公眾對於審判公平的觀感最為重要，法院須採取靈活和明智方式，作出最符合公眾利益的決定」。
上訴庭還表示，香港的國際聲譽取決於法院地位，香港法院應該採納所謂國際的司法標準，引入海外卓越的法學家，為《國安法》的法學作出貢獻，顯然符合公眾利益。
針對香港高院上訴庭有關決定，梁振英10日在社交平台發文直呼「荒誕決定、荒誕理由」。
「世界上還有比這更荒誕的事情嗎？」梁振英怒斥道，「黎智英被控的不是一般罪名，而是串謀勾結外國勢力，這種案件竟然可以由外國大律師代表出庭？」
「更荒誕的是，法官駁回律政司上訴時，表示准許英國律師代表黎智英，『有利《國安法》發展』，也就是說，我們邀請英國人為中國香港『發展』國家安全法律了？」
對於香港高院所說的「國際司法標準」言論，梁振英反問道：事關中國的國家安全問題要用「國際間的司法標準」？如果英國的大法官用他們的「司法標準」，開口要我們放人（這是遲早的事），我們就放人了？
最後，梁振英批評稱，香港的法官在國家安全問題上是以洋為師，以洋掛帥。難道香港「高官和司法界不必有國家觀念，不必有民族立場嗎？」
香港《文匯報》10日報導，香港退休法官、大律師黃汝榮表示，上訴法庭駁回律政司上訴有兩點考慮：一是法庭希望在香港國安法與個人言論自由之間尋求一個平衡點；二是高等法院考慮此番審訊「尤其艱澀、複雜」，將影響本地法律發展，為慎重起見，批准歐文來港出庭。
不過，黃汝榮認為縱觀總體和長遠影響，香港高院的有關裁決弊大於利。
他認為在審判期間，歐文可能會鑽空子刻意引導香港法官偏頗地理解《香港國安法》，影響裁決，而若他以外國案例作為辯論基礎，或會對香港國安法的發展形成惡劣影響。
「《香港國安法》任何時候都應將『保障國家安全』作為首要目的和出發點，不應與外國的國家安全價值觀接軌，而其他國家的做法不應、也不能成為參考。」黃汝榮補充說。
此外，香港執業律師、中國人民大學法學博士黃國恩表示，香港回歸後，香港納入中國《憲法》及香港《基本法》憲制新秩序。《香港國安法》的法律地位，高於本地立法，且關乎國家安全，找英國人權大律師出庭，恐怕只會以西方觀點解釋，相信對審判幫助不大，甚至可能造成偏頗以至不公正的情況。
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